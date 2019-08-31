Герус: електроенергія подешевшає на 20 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Завдяки зниженню НКРЕКП тарифу Укренерго майже на 20 копійок, до 11,6 копійок за кВт на годину, призведе до зниження тарифу для непобутових споживачів майже на стільки ж. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook представника президента в Кабміні Андрія Геруса.
Герус зазначив, що по факту “відбувався пошук, хто буде фінансувати „зелені“ тарифи відповідних „зелених“ виробників”.
“А це вже майже 30 млрд грн у рік. Раніше ці „зелені“ тарифи через тариф Укренерго було покладені на непобутового споживача. Тепер, внаслідок Постанови Уряду та Постанови НКРЕКП, частина „зелених“ тарифів буде оплачуватися непобутовими споживачами, а більша частина — Енергоатомом та Укргідроенерго”, — зазначив Герус.
Представник Зеленського у Кабміні підкреслив, що ні підприємства, ні споживачі не отримали ніяких пільг, хоча “такий варіант розглядався”.
"Але Офіс Президента виступив проти такого рішення і нам вдалося переконати прийняти рішення, яке матиме однаковий ефект для всіх непобутових споживачів, як для сусідньої школи та лікарні, так і для крупного металургійного заводу“,- зазначив він.
І додав, що “неринково дешевої електроенергії непобутові споживачі також не отримали”.
Він нагадав, що наразі тарифи на електроенергію для підприємств і бюджетних установ — у 2-3 рази більші, аніж для населення (2,5-3 грн проти 1,08 грн).
“За минулий рік непобутові споживачі сплатили понад 50 млрд грн спеціальних субсидій (понад свій ринковий тариф), за рахунок яких фінансувалися нижчі тарифи на е/е для населення”, — додав він.
Попри це, зазначив Герус, економіка не може витримувати нескінченне зростання тарифів.
“На днях почув історію, як власник метизного заводу у Хмельницькій області (працює на експорт) прийняв рішення частково перенести виробництво у Чехію, і ціна е/е була однією із основних причин цього”, — розповів Герус.
На його представника президента в уряді, у вирішенні проблем ринку електроенергії має брати участь не тільки державна генерація, але і приватна.
“Тому, сподіваюсь, у вересні буде прийняте рішення, яке врахує ефект падіння світових цін на вугілля, адже з початку року ціна вугілля впала на 45%. Таке рішення дасть ще додатковий позитивний ефект для українських споживачів”, — переконаний Герус.
Він додав, що “Сьогоднішнє рішення НКРЕКП буде опубліковане в Урядовому Кур’єрі завтра. Таким чином непобутові споживачі отримають зниження тарифів на 20 коп/кВт-год вже з неділі, 1 вересня”.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову для зниження цін на електрику для непобутових споживачів.