Герус: електроенергія подешевшає на 20 копійок

ukru
04:30 • 28574 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 109850 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 148739 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 138086 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 205841 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154843 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 183135 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170953 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130609 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173538 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 29912 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 57790 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 41320 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 52280 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 33663 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 136349 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 205830 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 183127 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170947 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 139373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 109837 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101780 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 72120 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125307 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115995 перегляди
Актуальне
Герус: електроенергія подешевшає на 20 копійок

Герус: електроенергія подешевшає на 20 копійок

Київ • УНН

 • 16930 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Завдяки зниженню НКРЕКП тарифу Укренерго майже на 20 копійок, до 11,6 копійок за кВт на годину, призведе до зниження тарифу для непобутових споживачів майже на стільки ж. Про це повідомляє УНН із посиланням на  Facebook представника президента в Кабміні Андрія Геруса.

Герус зазначив, що по факту “відбувався пошук, хто буде фінансувати „зелені“ тарифи відповідних „зелених“ виробників”.

“А це вже майже 30 млрд грн у рік. Раніше ці „зелені“ тарифи через тариф Укренерго було покладені на непобутового споживача. Тепер, внаслідок Постанови Уряду та Постанови НКРЕКП, частина „зелених“ тарифів буде оплачуватися непобутовими споживачами, а більша частина — Енергоатомом та Укргідроенерго”, — зазначив Герус.

Представник Зеленського у Кабміні підкреслив, що ні підприємства, ні споживачі не отримали ніяких пільг, хоча “такий варіант розглядався”.

"Але Офіс Президента виступив проти такого рішення і нам вдалося переконати прийняти рішення, яке матиме однаковий ефект для всіх непобутових споживачів, як для сусідньої школи та лікарні, так і для крупного металургійного заводу“,- зазначив він.

І додав, що “неринково дешевої електроенергії непобутові споживачі також не отримали”.

Він нагадав, що наразі тарифи на електроенергію для підприємств і бюджетних установ — у 2-3 рази більші, аніж для населення (2,5-3 грн проти 1,08 грн).

“За минулий рік непобутові споживачі сплатили понад 50 млрд грн спеціальних субсидій (понад свій ринковий тариф), за рахунок яких фінансувалися нижчі тарифи на е/е для населення”, — додав він.

Попри це, зазначив Герус, економіка не може витримувати нескінченне зростання тарифів.

“На днях почув історію, як власник метизного заводу у Хмельницькій області (працює на експорт) прийняв рішення частково перенести виробництво у Чехію, і ціна е/е була однією із основних причин цього”, — розповів Герус.

На його представника президента в уряді, у вирішенні проблем ринку електроенергії має брати участь не тільки державна генерація, але і приватна.

“Тому, сподіваюсь, у вересні буде прийняте рішення, яке врахує ефект падіння світових цін на вугілля, адже з початку року ціна вугілля впала на 45%. Таке рішення дасть ще додатковий позитивний ефект для українських споживачів”, — переконаний Герус.

Він додав, що “Сьогоднішнє рішення НКРЕКП буде опубліковане в Урядовому Кур’єрі завтра. Таким чином непобутові споживачі отримають зниження тарифів на 20 коп/кВт-год вже з неділі, 1 вересня”.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову для зниження цін на електрику для непобутових споживачів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56