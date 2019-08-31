Герус: электроэнергия подешевеет на 20 копеек

Герус отметил, что по факту “шел поиск того, кто будет финансировать “зеленые” тарифы соответствующих “зеленых “производителей”.

“А это уже почти 30 млрд грн в год. Ранее эти „зеленые“ тарифы из-за тарифа Укрэнерго было возложенные на небытового потребителя. Теперь, в результате Постановления Правительства и Постановления НКРЕКП, часть „зеленых“ тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть — Энергоатомом и Укргидроэнерго”, — отметил Герус.

Представитель Зеленского в Кабмине подчеркнул, что ни предприятия, ни потребители не получили никаких льгот, хотя “такой вариант рассматривался”.

“Но Офис Президента выступил против такого решения и нам удалось убедить принять решение, которое будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода”, — отметил он.

И добавил, что “нерыночно дешевой электроэнергии небытовые потребители также не получили”.

Он напомнил, что сейчас тарифы на электроэнергию для предприятий и бюджетных учреждений — в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн).

“За прошлый год небытовые потребители заплатили более 50 млрд грн специальных субсидий (более свой рыночный тариф), за счет которых финансировались низкие тарифы на э/э для населения”, — добавил он.

Несмотря на это, отметил Герус, экономика не может выдерживать бесконечное рост тарифов.

“На днях услышал историю, как владелец метизного завода в Хмельницкой области (работает на экспорт) принял решение частично перенести производство в Чехию, и цена э/э была одной из основных причин этого”, — рассказал Герус.

По его представителя президента в правительстве, в решении проблем рынка электроэнергии должен принимать участие не только государственная генерация, но и частная.

“Поэтому, надеюсь, в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь, ведь с начала года цена угля упала на 45%. Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей”, — убежден Герус.

Он добавил, что “Сегодняшнее решение НКРЕКП будет опубликовано в Правительственном Курьере завтра. Таким образом небытовые потребители получат снижение тарифов на 20 коп/кВт-час уже с воскресенья, 1 сентября”.

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление для снижения цен на электричество для бытовых потребителей.