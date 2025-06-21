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Ніжин на Чернігівщині зазнав нищівної атаки "шахедів": загинула людина, відомо про 10 вибухів

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Місто Ніжин на Чернігівщині зазнало атаки "шахедів": загинув чоловік, зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та один за його межами. Мер Олександр Кодола закликав мешканців перебувати в безпечних місцях, наслідки атаки уточнюються.

Ніжин на Чернігівщині зазнав нищівної атаки "шахедів": загинула людина, відомо про 10 вибухів

На Чернігівщині місто Ніжин опинилося під атакою шахедів. Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Кодола, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті.

Наслідки атаки наразі встановлюються

- написав Кодола.

Він наполегливо закликав всіх мешканців Ніжинської громади перебувати в безпечних місцях і стежити за офіційними повідомленнями.

Пізніше Нціполіція повідомила, що внаслідок атаки по Ніжинській громаді загинув чоловік 1958 року народження.

"Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі 16 червня росіяни атакували Чернігівщину дронами та ракетами. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та автомобілі. Поранено 38-річну жінку, їй надали допомогу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Чернігівська область
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