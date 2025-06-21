Ніжин на Чернігівщині зазнав нищівної атаки "шахедів": загинула людина, відомо про 10 вибухів
Київ • УНН
Місто Ніжин на Чернігівщині зазнало атаки "шахедів": загинув чоловік, зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та один за його межами. Мер Олександр Кодола закликав мешканців перебувати в безпечних місцях, наслідки атаки уточнюються.
На Чернігівщині місто Ніжин опинилося під атакою шахедів. Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Кодола, інформує УНН.
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За його словами, наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті.
Наслідки атаки наразі встановлюються
Він наполегливо закликав всіх мешканців Ніжинської громади перебувати в безпечних місцях і стежити за офіційними повідомленнями.
Пізніше Нціполіція повідомила, що внаслідок атаки по Ніжинській громаді загинув чоловік 1958 року народження.
"Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вночі 16 червня росіяни атакували Чернігівщину дронами та ракетами. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та автомобілі. Поранено 38-річну жінку, їй надали допомогу.
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