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Нежин на Черниговщине подвергся сокрушительной атаке "шахедов": погиб человек, известно о 10 взрывах

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Город Нежин на Черниговщине подвергся атаке "шахедов": погиб мужчина, зафиксировано 10 взрывов на окраине города и один за его пределами. Мэр Александр Кодола призвал жителей находиться в безопасных местах, последствия атаки уточняются.

Нежин на Черниговщине подвергся сокрушительной атаке "шахедов": погиб человек, известно о 10 взрывах

В Черниговской области город Нежин оказался под атакой шахедов. Об этом сообщил в Facebook городской голова Александр Кодола, информирует УНН.

Детали

По его словам, на данный момент зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте.

Последствия атаки сейчас устанавливаются

- написал Кодола.

Он настойчиво призвал всех жителей Нежинской общины находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

Позже Нацполиция сообщила, что в результате атаки по Нежинской общине погиб мужчина 1958 года рождения.

"В результате ударов есть разрушения и повреждения жилых домов", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 16 июня россияне атаковали Черниговскую область дронами и ракетами. Повреждены жилые дома, гаражи и автомобили. Ранена 38-летняя женщина, ей оказали помощь.

Ударил полицейского по лицу: в Чернигове задержали мужчину за нападение на велопатруль18.06.25, 11:44 • 1978 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Черниговская область
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