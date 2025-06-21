Нежин на Черниговщине подвергся сокрушительной атаке "шахедов": погиб человек, известно о 10 взрывах
Киев • УНН
Город Нежин на Черниговщине подвергся атаке "шахедов": погиб мужчина, зафиксировано 10 взрывов на окраине города и один за его пределами. Мэр Александр Кодола призвал жителей находиться в безопасных местах, последствия атаки уточняются.
В Черниговской области город Нежин оказался под атакой шахедов. Об этом сообщил в Facebook городской голова Александр Кодола, информирует УНН.
Детали
По его словам, на данный момент зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте.
Последствия атаки сейчас устанавливаются
Он настойчиво призвал всех жителей Нежинской общины находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.
Позже Нацполиция сообщила, что в результате атаки по Нежинской общине погиб мужчина 1958 года рождения.
"В результате ударов есть разрушения и повреждения жилых домов", - говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 16 июня россияне атаковали Черниговскую область дронами и ракетами. Повреждены жилые дома, гаражи и автомобили. Ранена 38-летняя женщина, ей оказали помощь.
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