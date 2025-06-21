Нежин на Черниговщине подвергся сокрушительной атаке "шахедов": погиб человек, известно о 10 взрывах

В Черниговской области город Нежин оказался под атакой шахедов. Об этом сообщил в Facebook городской голова Александр Кодола, информирует УНН.

Детали

По его словам, на данный момент зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте.

Последствия атаки сейчас устанавливаются - написал Кодола.

Он настойчиво призвал всех жителей Нежинской общины находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

Позже Нацполиция сообщила, что в результате атаки по Нежинской общине погиб мужчина 1958 года рождения.

"В результате ударов есть разрушения и повреждения жилых домов", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 16 июня россияне атаковали Черниговскую область дронами и ракетами. Повреждены жилые дома, гаражи и автомобили. Ранена 38-летняя женщина, ей оказали помощь.

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