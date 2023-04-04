Німецькі страхові компанії подовжили страхування "Північного потоку" - Reuters

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За даними одного з джерел Reuters, у німецькому уряді були не проти продовження страхового покриття газопроводу, попри те, що це йде врозріз із офіційною політикою відмови від постачання російських енергоносіїв.

"Джерела Reuters також повідомляють, що частина німецьких інвесторів газопроводу хочуть зберегти його на випадок можливого покращення відносин із рф у майбутньому", - пише видання.

У компаніях Allianz та Munich Re, як і у відомстві федерального канцлера Німеччини, журналістам відмовилися коментувати цю інформацію.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, чим довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. Також Глава держави зазначив, якщо "у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими".

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