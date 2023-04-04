Немецкие страховые компании продлили страхование "Северного потока" - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страховое покрытие "Северного потока - 1", инвесторы желают его сохранить на случай возможного "улучшения отношений с рф в будущем", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным одного из источников Reuters, в немецком правительстве были не против продления страхового покрытия газопровода, несмотря на то, что это идет вразрез с официальной политикой отказа от поставок российских энергоносителей.
"Источники Reuters также сообщают, что часть немецких инвесторов газопровода хотят сохранить его на случай возможного улучшения отношений с рф в будущем", - пишет издание.
В компаниях Allianz и Munich Re, как и в ведомстве федерального канцлера Германии, журналистам отказались комментировать эту информацию.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности. Также Глава государства отметил, если "в Европе подготовят свои энергетические системы для существования вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, то скорее смогут спокойно переживать любые зимы".
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