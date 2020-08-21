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Німецькі лікарі прибули до лікарні, де перебуває Навальний

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. До лікарні в російському Омську, де у комі перебуває російський опозиціонер Олексій Навальній, увійшли німецькі лікарі, які прилетіли медичним бортом з ФРН. Родичам з ними зустрітися не дають, повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter, передає УНН.

Німецькі лікарі прибули до лікарні, де перебуває Навальний

“Ми знаємо, що нещодавно в лікарню увійшли німецькі лікарі, які прилетіли медичним бортом. Де вони зараз і з ким спілкуються, ми не знаємо. Всі місцеві лікарі кудись зникли”, - написала Ярмиш.

Пізніше вона додала, що “німецькі лікарі перебувають всередині лікарні, але родичам з ними зустрітися не дають”, і опублікувала відеокоментар дружини опозиціонера Юлії Навальної.

“Перешкоджають нашій зустрічі з німецькими лікарями російські лікарі та правоохоронні органи, які перебувають всередині (в лікарні — ред.) у великій кількості”, — каже Навальна на відео.

Нагадаємо, основним діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального лікарі вважають порушення обміну речовин, яке викликало різке зниження рівня цукру в крові. Російські лікарі не знайшли отрути в крові Навального.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

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