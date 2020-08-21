Немецкие врачи прибыли в больницу, где находится Навальный

"Мы знаем, что недавно в больницу вошли немецкие врачи, которые прилетели медицинским бортом. Где они сейчас и с кем общаются, мы не знаем. Все местные врачи куда-то исчезли", - написала Ярмыш.

Позже она добавила, что "немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают", и опубликовала видеокомментарий жены оппозиционера Юлии Навальной.

"Препятствуют нашей встречи с немецкими врачами российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри (в больнице - ред.) в большом количестве", - говорит Навальная на видео.

Напомним, основным диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального врачи считают нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое снижение уровня сахара в крови. Российские врачи не нашли яда в крови Навального.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.