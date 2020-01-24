Німецька залізниця дотується на 12 мільярдів євро на рік - нардеп

"... за минулий рік борги, сплачені у вигляді дотацій німецькій залізниці (Deutsche Bahn) 12 мільярдів євро", - сказав Соболєв.

Народний депутат зазначив, що, перш за все, урядові необхідно встановити причини неефективності роботи теперішнього менеджменту "Укрзалізниці".

У свою чергу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зауважив, що уряд повідомить про деталі переговорів з німецьким Deutsche Bahn в лютому.

"На початку лютого ми вийдемо з більшими деталями", - повідомив Гончарук.

За його словами, поки це меморандум про взаємопорозуміння (між "Укрзалізницею" та німецьким Deutsche Bahn).

"Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яка буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі звичайно в нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент", - сказав голова уряду.

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, на Українському сніданку у Давосі прем’єр Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію “Укрзалізниця” в управління Deutsche Bahn.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла — колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова відомства федеральної канцлерки — ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з “Укрзалізницею”.

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні “Укрзалізниці”, як зазначається, заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. У свою чергу, в Deutsche Bahn заявили, що не планують брати участі в управлінні українським АТ “Укрзалізниця”.