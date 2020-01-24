Немецкая железная дорога дотируется на 12 млрд евро в год - нардеп

"... за прошлый год долги, уплаченные в виде дотаций немецкой железной дороги (Deutsche Bahn) 12 млрд евро", - сказал Соболев.

Народный депутат отметил, что, прежде всего, правительству необходимо установить причины неэффективности работы нынешнего менеджмента "Укрзализныци".

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство сообщит о деталях переговоров с немецким Deutsche Bahn в феврале.

"В начале февраля мы выйдем с большими деталями", - сообщил Гончарук.

По его словам, пока это меморандум о взаимопонимании (между "Укрзализныцей" и немецким Deutsche Bahn).

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которая будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент", - сказал глава правительства.

Напомним, в четверг, 23 января, на украинском завтрака в Давосе премьер Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию “Укрзализныця” в управление Deutsche Bahn.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла — бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава ведомства федеральной канцлера — ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с “Укрзализныцей”.

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании “Укрзализныци”, как отмечается, заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В свою очередь, в Deutsche Bahn заявили, что не планируют участвовать в управлении Украинской АО “Укрзализныця”.