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Німеччина розмістить війська у Литві: країни підписали угоду

Німеччина розмістить війська у Литві: країни підписали угоду

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

Міністри оборони Литви та Німеччини підписали угоду про постійне базування німецьких військ у Литві. Документ регулює правовий статус військових, використання інфраструктури та надання послуг.

Вільнюс та Берлін підписали угоду, яка передбачає, що німецькі війська на постійній основі базуватимуться у Литві. Документ окреслює основні деталі угоди, але потребує ратифікації парламентами обох сторін. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Литви.

Деталі

Угода регулює правовий статус німецьких військових сил, цивільних службовців і членів їхніх сімей у Литві, а також надання цивільних послуг, таких як охорона здоров’я, транспортування та освіта дітей військовослужбовців.

Угоду підписали міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і парламентський державний секретар МЗС Тобіас Лінднер.

Перш ніж набути чинності, угоду ще повинні ратифікувати парламенти обох країн.

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Це історичний підпис, необхідний для переведення німецької бригади на постійне перебування в Литві. Це ще один важливий крок до практичної реалізації цього проекту та доказ непохитної прихильності Німеччини забезпеченню безпеки Литви. (...) Це підніме безпеку нашої країни на наступний рівень і посилить стримування та оборону НАТО

- сказав міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

Доповнення

Угода встановлює порядок використання визначених військових територій, порядок прибуття та відходу німецьких збройних сил, пересування їх в Литовській Республіці, а також можливість німецьких солдатів і державних службовців отримувати медичні послуги та інші питання.

Документ передбачає можливість для німецьких солдатів створювати військові склади та їдальні, військову пошту, радіостанцію, автошколи та військово-медичні установи.

Оскільки кількість німецьких солдатів, які прибувають до Литви, поступово зростатиме, вони тимчасово використовуватимуть інфраструктуру литовської армії поблизу Вільнюса – у Неменчіне та Рокантішках.

Нагадаємо

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що росія може вторгнутися в країни Балтії за 7 днів, в той час як реакція НАТО займе 10 днів

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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