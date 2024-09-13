Германия разместит войска в Литве: страны подписали соглашение

Вильнюс и Берлин подписали соглашение, которое предусматривает, что немецкие войска на постоянной основе будут базироваться в Литве. Документ определяет основные детали соглашения, но требует ратификации парламентами обеих сторон. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Литвы.

Детали

Соглашение регулирует правовой статус немецких военных сил, гражданских служащих и членов их семей в Литве, а также предоставление гражданских услуг, таких как здравоохранение, транспортировка и образование детей военнослужащих.

Соглашение подписали министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский государственный секретарь МИД Тобиас Линднер.

Прежде чем вступить в силу, соглашение еще должны ратифицировать парламенты обеих стран.

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Это историческая подпись, необходимая для перевода немецкой бригады на постоянное пребывание в Литве. Это еще один важный шаг к практической реализации этого проекта и доказательство непоколебимой приверженности Германии обеспечению безопасности Литвы. (...) Это поднимет безопасность нашей страны на следующий уровень и усилит сдерживание и оборону НАТО - сказал министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Дополнение

Соглашение устанавливает порядок использования определенных военных территорий, порядок прибытия и отхода немецких вооруженных сил, передвижения их в Литовской Республике, а также возможность немецких солдат и государственных служащих получать медицинские услуги и другие вопросы.

Документ предусматривает возможность для немецких солдат создавать военные склады и столовые, военную почту, радиостанцию, автошколы и военно-медицинские учреждения.

Поскольку количество немецких солдат, прибывающих в Литву, постепенно будет расти, они будут временно использовать инфраструктуру литовской армии вблизи Вильнюса - в Неменчине и Рокантишках.

Напомним,

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