Германия разместит войска в Литве: страны подписали соглашение

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  86137 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  100430 просмотра
Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

  •  75310 просмотра
Ответ кремля за курск оказался бессодержательным - экс-командующий ВС США в Афганистане

Ответ кремля за курск оказался бессодержательным - экс-командующий ВС США в Афганистане

  •  41404 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  103240 просмотра
публикации
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

  •  13844 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

  •  30503 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  93986 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  103240 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  117840 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  80238 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  91114 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  103348 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  105692 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  104658 просмотра
Актуальное
Германия разместит войска в Литве: страны подписали соглашение

Германия разместит войска в Литве: страны подписали соглашение

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 15:34  •  1313 просмотра

Read in English

Министры обороны Литвы и Германии подписали соглашение о постоянном базировании немецких войск в Литве. Документ регулирует правовой статус военных, использование инфраструктуры и предоставление услуг.

Вильнюс и Берлин подписали соглашение, которое предусматривает, что немецкие войска на постоянной основе будут базироваться в Литве. Документ определяет основные детали соглашения, но требует ратификации парламентами обеих сторон. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Литвы.

Детали

Соглашение регулирует правовой статус немецких военных сил, гражданских служащих и членов их семей в Литве, а также предоставление гражданских услуг, таких как здравоохранение, транспортировка и образование детей военнослужащих.

Соглашение подписали министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, министр обороны Германии Борис Писториус и парламентский государственный секретарь МИД Тобиас Линднер.

Прежде чем вступить в силу, соглашение еще должны ратифицировать парламенты обеих стран.

Естонія закликає НАТО посилити ППО на кордоні з рф 12 сентября 2024, 12:43 • 10897 просмотров

Это историческая подпись, необходимая для перевода немецкой бригады на постоянное пребывание в Литве. Это еще один важный шаг к практической реализации этого проекта и доказательство непоколебимой приверженности Германии обеспечению безопасности Литвы. (...) Это поднимет безопасность нашей страны на следующий уровень и усилит сдерживание и оборону НАТО

- сказал министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Дополнение

Соглашение устанавливает порядок использования определенных военных территорий, порядок прибытия и отхода немецких вооруженных сил, передвижения их в Литовской Республике, а также возможность немецких солдат и государственных служащих получать медицинские услуги и другие вопросы.

Документ предусматривает возможность для немецких солдат создавать военные склады и столовые, военную почту, радиостанцию, автошколы и военно-медицинские учреждения.

Поскольку количество немецких солдат, прибывающих в Литву, постепенно будет расти, они будут временно использовать инфраструктуру литовской армии вблизи Вильнюса - в Неменчине и Рокантишках.

Напомним,

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что россия может вторгнуться в страны Балтии за 7 дней, в то время как реакция НАТО займет 10 дней

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
  •  13844 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
  •  20901 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
  •  29499 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
  •  35580 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
  •  42123 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
  •  42365 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Эксклюзив
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
  •  93986 просмотра

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

Эксклюзив
Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская
  •  28573 просмотра

Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Эксклюзив
На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест
  •  30148 просмотра

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  117840 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Популярные

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  103240 просмотра
Ответ кремля за курск оказался бессодержательным - экс-командующий ВС США в Афганистане

Ответ кремля за курск оказался бессодержательным - экс-командующий ВС США в Афганистане

  •  41404 просмотра
Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

  •  75310 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  100430 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  86137 просмотра

Публикации

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

  •  13844 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

  •  30503 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  93986 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  103240 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  117840 просмотра

Война

Армия рф сталкивается с волной дезертирства - "Сопротивление"

Армия рф сталкивается с волной дезертирства - "Сопротивление"

  •  1295 просмотра
Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

  •  3710 просмотра
Днепропетровщина: российские войска 20 раз обстреляли Никопольский район, есть раненые

Днепропетровщина: российские войска 20 раз обстреляли Никопольский район, есть раненые

  •  3045 просмотра
россияне ударили дроном по Купянску: пострадала 30-летняя женщина

россияне ударили дроном по Купянску: пострадала 30-летняя женщина

  •  5594 просмотра
Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

  •  10800 просмотра

политика

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

  •  3710 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

  •  13855 просмотра
Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

  •  10800 просмотра
В начале поставок HIMARS было втрое больше в месяц, чем сейчас - Зеленский

В начале поставок HIMARS было втрое больше в месяц, чем сейчас - Зеленский

  •  10087 просмотра
Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

  •  20901 просмотра

Война

Армия рф сталкивается с волной дезертирства - "Сопротивление"

Армия рф сталкивается с волной дезертирства - "Сопротивление"

  •  1295 просмотра
Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

  •  3710 просмотра
Днепропетровщина: российские войска 20 раз обстреляли Никопольский район, есть раненые

Днепропетровщина: российские войска 20 раз обстреляли Никопольский район, есть раненые

  •  3045 просмотра
россияне ударили дроном по Купянску: пострадала 30-летняя женщина

россияне ударили дроном по Купянску: пострадала 30-летняя женщина

  •  5594 просмотра
Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

  •  10800 просмотра

политика

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

  •  3710 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

  •  13855 просмотра
Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

  •  10800 просмотра
В начале поставок HIMARS было втрое больше в месяц, чем сейчас - Зеленский

В начале поставок HIMARS было втрое больше в месяц, чем сейчас - Зеленский

  •  10087 просмотра
Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

  •  20901 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

  •  17438 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  102840 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  104315 просмотра

Экономика

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

  •  3710 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

  •  13855 просмотра
В Украине завтра "свет" не будут выключать

В Украине завтра "свет" не будут выключать

  •  5974 просмотра
В правительстве поддержали возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса - за счет сочетания программ банков, в частности «5-7-9»

В правительстве поддержали возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса - за счет сочетания программ банков, в частности «5-7-9»

  •  12090 просмотра
Засуха не повлияла глобально на урожай и цены на основные потребительские продукты - Минагрополитики

Засуха не повлияла глобально на урожай и цены на основные потребительские продукты - Минагрополитики

  •  10979 просмотра

Киев

Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки

Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки

  •  9334 просмотра
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  42365 просмотра
В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

  •  16269 просмотра
Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  33292 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  38363 просмотра