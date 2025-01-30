Німеччина може виділити 3 млрд євро на військову допомогу Україні - Reuters

Бюджетний комітет Німеччини закликав міністра фінансів Йорга Кукіса погодити додаткову військову допомогу Україні на суму 3 мільярди євро (3,13 мільярда доларів). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Це питання було підтримане в комітеті голосами опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільних демократів (ВДП), тоді як представники правлячої коаліції – Соціал-демократичної партії (СДПН) і Зелених – утрималися від голосування.

Хоча бюджетний комітет не має повноважень самостійно ухвалювати рішення про виділення коштів, на практиці міністерство фінансів зазвичай виконує його рекомендації. Члени комітету від ХДС та ВДП наголосили, що у федеральному бюджеті є достатньо коштів для надання цієї допомоги.

Канцлер Олаф Шольц, представник СДПН, також підтримує збільшення військової допомоги Україні. Однак він наполягає, що фінансування може здійснюватися лише за умови тимчасового скасування боргового гальма, що дозволило б уряду збільшити запозичення.

Міністерство фінансів поки що не надало офіційного коментаря щодо цього питання. Запропоновані 3 мільярди євро стануть доповненням до 8 мільярдів, які були закладені в бюджеті Німеччини на 2024 рік для підтримки України. Водночас на 2025 рік передбачено скорочення допомоги до 4 мільярдів євро, оскільки Берлін сподівається, що Київ зможе покрити значну частину своїх військових витрат за рахунок 50-мільярдного кредиту, погодженого країнами Групи семи.

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