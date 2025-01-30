Германия может выделить 3 млрд евро на военную помощь Украине - Reuters
Киев • УНН
Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов согласовать дополнительную военную помощь Украине на 3 млрд евро.
Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса согласовать дополнительную военную помощь Украине на сумму 3 миллиарда евро (3,13 миллиарда долларов). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Этот вопрос был поддержан в комитете голосами оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободных демократов (СвДП), тогда как представители правящей коалиции - Социал-демократической партии (СДПГ) и Зеленых - воздержались от голосования.
Хотя бюджетный комитет не имеет полномочий самостоятельно принимать решение о выделении средств, на практике министерство финансов обычно выполняет его рекомендации. Члены комитета от ХДС и СвДП подчеркнули, что в федеральном бюджете есть достаточно средств для предоставления этой помощи.
Канцлер Олаф Шольц, представитель СДПГ, также поддерживает увеличение военной помощи Украине. Однако он настаивает, что финансирование может осуществляться только при условии временной отмены долгового тормоза, что позволило бы правительству увеличить заимствования.
Министерство финансов пока не предоставило официального комментария по этому вопросу. Предложенные 3 миллиарда евро станут дополнением к 8 миллиардам, которые были заложены в бюджете Германии на 2024 год для поддержки Украины. В то же время на 2025 год предусмотрено сокращение помощи до 4 миллиардов евро, поскольку Берлин надеется, что Киев сможет покрыть значительную часть своих военных расходов за счет 50-миллиардного кредита, согласованного странами Группы семи.
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