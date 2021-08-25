Німеччина продовжить евакуацію з Кабула, але за підтримки США – Меркель

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Меркель зазначила, що у вівторок лідери країн Великої сімки проводили інтенсивні дискусії щодо того, чи можна використовувати цивільний аеропорт у Кабулі після 31 серпня. Наразі крайнього терміну для евакуації не продовжили.

Також канлерка додала, що Сполучені Штати Америки відіграють у цьому питанні провідну роль, без них решта країн не зможе продовжити місії з евакуації. За її словами, особливого шляху для Німеччини не буде, тому що всі кроки ретельно погоджують із партнерами. Водночас Байден сподівається на те, що США вдасться завершити евакуацію американців з Афганістану до 31 серпня.

Станом на сьогодні Німеччина вже вивезла з Афганістану понад 4500 осіб, приблизно 3700 з них — громадяни Афганістану.

Нагадаємо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

Таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня.