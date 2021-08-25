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Актуальное
Германия продолжит эвакуацию из Кабула, но при поддержке США – Меркель

Германия продолжит эвакуацию из Кабула, но при поддержке США – Меркель

Киев  •  УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в дальнейшем эвакуация людей из Афганистана возможна только с Соединенными Штатами. Об этом сообщает УНН по данным агентства Reuters.

Детали

Меркель отметила, что во вторник лидеры стран Большой семерки вели интенсивные дискуссии о том, можно ли использовать гражданский аэропорт в Кабуле после 31 августа. Пока что крайний срок для эвакуации не продлили.

Также канлер добавила, что США играют в этом вопросе ведущую роль, без них остальные страны не смогут продолжить миссию по эвакуации. По ее словам, особого пути для Германии не будет, потому что все шаги тщательно согласовывают с партнерами. В то же время Байден надеется на то, что США удастся завершить эвакуацию американцев из Афганистана до 31 августа

На сегодня Германия уже вывезла из Афганистана более 4500 человек, примерно 3700 из них — граждане Афганистана.

Напомним

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа.

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