"Ніколи не було обмежень" - Білий дім про збиття українцями ворожих літаків у росії
Київ • УНН
За словами радника Білого дому з комунікацій з національної безпеки Джона Кірбі, для України ніколи не було обмежень на збиття літаків противника, навіть якщо ці літаки не знаходяться в повітряному просторі України.
Для України ніколи не було обмежень щодо збиття ворожих літаків у росії від початку війни. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 4 червня, пише УНН.
Ніколи не було обмеження на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебувають у повітряному просторі України. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу. І вони це робили. Вони це робили від початку війни
При цьому представник Білого дому на запитання, чи може підтвердити повідомлення про те, що Україна вперше застосувала зброю США через кордон із росією, вказав, що "не можу підтвердити ваше перше запитання".
У Білому домі пояснили, чи можливе розширення дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території рф04.06.24, 08:39 • 27552 перегляди