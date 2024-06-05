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"Ніколи не було обмежень" - Білий дім про збиття українцями ворожих літаків у росії

"Ніколи не було обмежень" - Білий дім про збиття українцями ворожих літаків у росії

Київ • УНН

 • 78583 перегляди

За словами радника Білого дому з комунікацій з національної безпеки Джона Кірбі, для України ніколи не було обмежень на збиття літаків противника, навіть якщо ці літаки не знаходяться в повітряному просторі України.

Для України ніколи не було обмежень щодо збиття ворожих літаків у росії від початку війни. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 4 червня, пише УНН.

Ніколи не було обмеження на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебувають у повітряному просторі України. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу. І вони це робили. Вони це робили від початку війни

- сказав Кірбі у відповідь на запитання, чи дає Україні часткове зняття обмежень щодо використання зброї США на території росії свободу збивати російські літаки, які запускають плануючі бомби з російської території.

При цьому представник Білого дому на запитання, чи може підтвердити повідомлення про те, що Україна вперше застосувала зброю США через кордон із росією, вказав, що "не можу підтвердити ваше перше запитання". 

У Білому домі пояснили, чи можливе розширення дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території рф04.06.24, 08:39 • 27552 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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