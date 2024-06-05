"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

Для Украины никогда не было ограничений по сбитию вражеских самолетов в россии с начала войны. Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 4 июня, пишет УНН.

Никогда не было ограничения на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в воздушном пространстве Украины. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу. И они это делали. Они это делали с начала войны - сказал Кирби в ответ на вопрос, дает ли Украине частичное снятие ограничений по использованию оружия США на территории россии свободу сбивать российские самолеты, запускающие планирующие бомбы с российской территории.

При этом представитель Белого дома на вопрос, может ли подтвердить сообщение о том, что Украина впервые применила оружие США через границу с россией, указал, что "не могу подтвердить ваш первый вопрос".

В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф