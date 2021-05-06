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Нідерланди готові викупити вакцину Johnson & Johnson, від якої відмовилася Данія

Київ • УНН

 • 14948 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Нідерланди висловили зацікавленість у придбанні у Данії всіх невикористаних доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Janssen — підрозділу американської Johnson & Johnson, — після того як Копенгаген відмовився від її використання. Про це в четвер повідомило видання NL Times, передає УНН.

Деталі

За його даними, влада Нідерландів слідом за керівництвом Польщі підтвердила, що готові викупити будь-яку кількість доз препарату Janssen, які залишилися в Данії. Однак уточнюється, що поки немає точної інформації щодо подальшої долі невикористаних доз. Очікується, що вони будуть розподілені між країнами на європейському рівні.

Контекст

Раніше Управління охорони здоров’я Данії прийняв рішення відмовитися від вакцинації проти коронавірусу препаратом фірми Johnson & Johnson. За даними телеканалу TV 2, це рішення було прийнято в зв’язку з випадками утворення “незвичайних тромбів” після щеплень цим препаратом, передає телеканал. Як повідомляє ТV 2, вакцина буде виключена з програми вакцинації в країні проти COVID-19.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Нідерландах 1 524 527 випадків захворювання, загинули 17 221 осіб. У Данії — 254 482 випадки COVID-19, жертвами стали 2 491 людина.

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