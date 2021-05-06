Нидерланды готовы выкупить вакцину Johnson & Johnson, от которой отказалась Дания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Нидерланды выразили заинтересованность в приобретении у Дании всех неиспользованных доз вакцины от коронавируса производства компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson, — после того как Копенгаген отказался от ее использования. Об этом в четверг сообщило издание NL Times, передает УНН.
Детали
По его данным, власти Нидерландов вслед за руководством Польши подтвердили, что готовы выкупить любое количество оставшихся в Дании доз препарата Janssen. Однако уточняется, что пока нет точной информации относительно дальнейшей судьбы неиспользованных доз. Ожидается, что они будут распределены между странами на европейском уровне.
Контекст
Ранее Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом фирмы Johnson & Johnson. По данным телеканала TV 2, это решение было принято в связи со случаями образования “необычных тромбов” после прививок этим препаратом, передает телеканал. Как сообщает ТV 2, вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.
Справка
Согласно статистике ВОЗ — в Нидерландах 1 524 527 случаев заболевания, погибли 17 221 человек. В Дании — 254 482 случая COVID-19, жертвами стали 2 491 человек.