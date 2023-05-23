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Нідерланди будуть допомагати українським малим фермерам розміновувати поля

Нідерланди будуть допомагати українським малим фермерам розміновувати поля

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Нідерланди вже надали Україні 20 мільйонів євро на розмінування і планують надавати підтримку з нетехнічного обстеження та допомагати малим фермерам розміновувати поля. Про це під час зустрічі говорили в українському Мінагрополітики з представниками МЗС Королівства Нідерланди, пише УНН з посиланням на сайт Мінагрополітики.

Деталі

Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик зустрівся з представниками МЗС Королівства Нідерланди Себастіаном ван дер Вейде, Лукасом Далхайзеном і Діккі Меторст. Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення в Україні.

За словами заступника міністра агрополітики, що пріоритетним планом Уряду України визначено 470 тис. га потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами земель сільськогосподарського призначення. Найскладніша ситуація на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. Але процес розмінування відбувається не надто швидко через обмеженість у ресурсах.

Цитата

"Представники МЗС Королівства Нідерландів запевнили у своїй підтримці України, в тому числі, в питанні гуманітарного розмінування. Нідерланди вже надали Україні 20 мільйонів євро на розмінування. І планують надалі допомагати українським аграріям. Зокрема, надавати підтримку проєктам з нетехнічного обстеження земель і допомагати малим фермерам розміновувати поля", - йдеться у повідомленні відомства.

Доповнення

Україна системно шукає за кордоном техніку, що пришвидшить гуманітарне розмінування території. Зокрема, потрібно біля ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова тільки на правобережній Херсонщині заміновано близько 500 тис гектарів земель – на їх розмінування піде 10 років

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