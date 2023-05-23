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Нидерланды будут помогать украинским малым фермерам разминировать поля

Нидерланды будут помогать украинским малым фермерам разминировать поля

Киев • УНН

 • 1136270 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Нидерланды уже предоставили Украине 20 миллионов евро на разминирование и планируют оказывать поддержку по нетехническому обследованию и помогать малым фермерам разминировать поля. Об этом во время встречи говорили в украинском Минагрополитики с представителями МИД Королевства Нидерланды, пишет УНН со ссылкой на сайт Минагрополитики.

Детали

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык встретился с представителями МИД Королевства Нидерланды Себастианом ван дер Вейде, Лукасом Далхайзеном и Дикки Меторст. Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

По словам заместителя министра агрополитики, что приоритетным планом Правительства Украины определено 470 тыс. га потенциально загрязненных взрывоопасными предметами земель сельскохозяйственного назначения. Самая сложная ситуация на Харьковщине, Николаевщине и Херсонщине. Но процесс разминирования происходит не слишком быстро из-за ограниченности в ресурсах.

Цитата

"Представители МИД Королевства Нидерландов заверили в своей поддержке Украины, в том числе, в вопросе гуманитарного разминирования. Нидерланды уже предоставили Украине 20 миллионов евро на разминирование. И планируют в дальнейшем помогать украинским аграриям. В частности, оказывать поддержку проектам по нетехническому обследованию земель и помогать малым фермерам разминировать поля", - сказано в сообщении ведомства.

Дополнение

Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории. В частности, нужно около ста машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко.

По словам главы Херсонской ОГА Александра Толоконникова только на правобережной Херсонщине заминировано около 500 тыс гектаров земель – на их разминирование уйдет 10 лет

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