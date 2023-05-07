У Херсонській ОВА заявили, що на розмінування правобережжя області потрібно 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На правобережній Херсонщині заміновано близько 500 тис гектарів земель – на їх розмінування піде 10 років. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.
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"Сама правобережна Херсонщина займає близько 630 тисяч гектарів. З них близько 500 заміновано. За останні 5 місяців розмінували 38 тисяч гектарів. Ми розуміємо, що до кінця року - це буде приблизно 70 – з тими засобами і з тією кількістю людей, яка над цим працює. Тобто нам для розмінування території потрібно 10 років", - сказав речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
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