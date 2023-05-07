В Херсонской ОГА заявили, что на разминирование правобережья области нужно 10 лет

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"Сама правобережная Херсонщина занимает около 630 тысяч гектаров. Из них около 500 заминировано. За последние 5 месяцев разминировали 38 тысяч гектаров. Мы понимаем, что до конца года - это будет примерно 70 – с теми средствами и с тем количеством людей, которое над этим работает. То есть нам для разминирования территории нужно 10 лет", - сказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников.

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