Нічний удар росії по Києву 10 липня: постраждалих уже 24 10 липня 2025
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 24 осіб. За медичною допомогою продовжують звертатися люди.
Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 24, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, передає УНН.
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За його словами, люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору росії, продовжують звертатись за допомогою.
Вже 24 постраждалих. За медичною допомогою звернувся чоловік
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ зросла до 2210.07.25, 14:10 • 715 переглядiв