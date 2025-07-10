Нічний удар росії по Києву 10 липня: постраждалих уже 24 10 липня 2025

Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 24, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, передає УНН.

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За його словами, люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору росії, продовжують звертатись за допомогою.

Вже 24 постраждалих. За медичною допомогою звернувся чоловік - написав Ткаченко.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ зросла до 22