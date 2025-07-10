Ночной удар россии по Киеву 10 июля: пострадавших уже 24 10 июля 2025

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 24, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.

Детали

По его словам, люди, получившие ранения в результате очередного террора россии, продолжают обращаться за помощью.

Уже 24 пострадавших. За медицинской помощью обратился мужчина - написал Ткаченко.

Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев возросло до 22