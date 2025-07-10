Ночной удар россии по Киеву 10 июля: пострадавших уже 24 10 июля 2025
Киев • УНН
Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 24 человек. За медицинской помощью продолжают обращаться люди.
Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 24, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.
Детали
По его словам, люди, получившие ранения в результате очередного террора россии, продолжают обращаться за помощью.
Уже 24 пострадавших. За медицинской помощью обратился мужчина
Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев возросло до 2210.07.25, 14:10 • 651 просмотр