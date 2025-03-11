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Нічна атака рф на Одесу: показали наслідки

Київ • УНН

 • 27456 перегляди

Внаслідок російської атаки в Одесі загорілися паливні резервуари, приватний будинок та склад з дитячими іграшками. Над ліквідацією наслідків працювало понад 100 рятувальників, постраждалих немає.

Нічна атака рф на Одесу: показали наслідки

Внаслідок атаки рф в Одесі загорілися паливні резервуари, приватний будинок та склад з дитячими іграшками, над ліквідацією наслідків працювало понад 100 людей, постраждалих немає, повідомили у вівторок у ДСНС України та Одеській обласній прокуратурі, показавши наслідки удару рф, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 10 березня пізно ввечері збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".

"Окупанти знову атакували Одесу. Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками", - зазначили у ДСНС.

Як вказали у прокуратурі, пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнесцентр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

Більше ніж сотня рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - вказали у ДСНС.

рф атакувала Одесу: пожежі на складі та в житловому будинку11.03.25, 00:41 • 72263 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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