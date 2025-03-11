Ночная атака рф на Одессу: показали последствия
Киев • УНН
В результате российской атаки в Одессе загорелись топливные резервуары, частный дом и склад с детскими игрушками. Над ликвидацией последствий работало более 100 спасателей, пострадавших нет.
В результате атаки рф в Одессе загорелись топливные резервуары, частный дом и склад с детскими игрушками, над ликвидацией последствий работало более 100 человек, пострадавших нет, сообщили во вторник в ГСЧС Украины и Одесской областной прокуратуре, показав последствия удара рф, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 10 марта поздно вечером вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками, предположительно, типа "Shahed-136".
"Оккупанты снова атаковали Одессу. В результате очередной российской атаки в городе загорелись резервуары с топливом, частный жилой дом и склад с детскими игрушками", - отметили в ГСЧС.
Как указали в прокуратуре, повреждено и разрушено несколько складских помещений частных предприятий, резервуары с топливом, бизнес-центр, гаражное помещение и хозяйственное здание на территории частного домовладения, выбиты окна в частных домах, расположенных рядом.
Более ста спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд работали над ликвидацией последствий удара.
"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - указали в ГСЧС.
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме11.03.25, 00:41 • 72238 просмотров