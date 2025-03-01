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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Удар рф по Одещині забрав життя людини, трьох поранено: показали масштаби руйнувань

Київ • УНН

 • 37975 перегляди

Внаслідок атаки російських дронів на Одеський район загинув 41-річний чоловік, троє поранених. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, спортивну установу та автомобілі.

Удар рф по Одещині забрав життя людини, трьох поранено: показали масштаби руйнувань

Одна людина загинула та троє отримали поранення внаслідок атаки російських військ дронами на Одеську область, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 28 лютого ввечері збройні сили рф атакували Одещину безпілотниками, їх тип та кількість встановлюються. Під ударами був Одеський район області.

Внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік, ще троє отримали поранення, їх доставлено до лікарні

- повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено приватний будинок, приватне підприємство, приміщення спортивної установи, легкові та вантажні автомобілі.

Над Україною збили 103 зі 154 запущених рф дронів, 51 - не досяг цілей01.03.25, 09:37 • 31075 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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