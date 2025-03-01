Удар рф по Одещині забрав життя людини, трьох поранено: показали масштаби руйнувань
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Одеський район загинув 41-річний чоловік, троє поранених. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, спортивну установу та автомобілі.
Одна людина загинула та троє отримали поранення внаслідок атаки російських військ дронами на Одеську область, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 28 лютого ввечері збройні сили рф атакували Одещину безпілотниками, їх тип та кількість встановлюються. Під ударами був Одеський район області.
Внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік, ще троє отримали поранення, їх доставлено до лікарні
Пошкоджено приватний будинок, приватне підприємство, приміщення спортивної установи, легкові та вантажні автомобілі.
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