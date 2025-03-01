Удар рф по Одесской области унес жизнь человека, трое ранены: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов на Одесский район погиб 41-летний мужчина, трое раненых. Повреждены частный дом, предприятие, спортивное учреждение и автомобили.
Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки российских войск дронами на Одесскую область, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 28 февраля вечером вооруженные силы рф атаковали Одесскую область беспилотниками, их тип и количество устанавливаются. Под ударами был Одесский район области.
В результате атаки погиб 41-летний мужчина, еще трое получили ранения, они доставлены в больницу
Повреждены частный дом, частное предприятие, помещение спортивного учреждения, легковые и грузовые автомобили.
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