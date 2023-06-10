Нічна атака на Одесу та область: прокуратура повідомила про 31 постраждалого, з них четверо - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Через ворожу атаку на селище на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі Одещини постраждало 6 людей, серед яких 2 дітей. В Одесі троє людей загинуло, 25 постраждало, двоє з яких - діти. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, протягом ночі 10 червня збройні сили рф здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами на Одесу та населені пункти області.
«Попередньо, внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинуло та 25 отримали множинні поранення, серед яких 2 дiтей – 5 та 17 рокiв, їх госпіталізовано до лікарні», - зазначається в повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що суттєвих руйнувань там зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, припарковані поряд з будинками.
«Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено», - ідеться в повідомленні.
Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється.
«За процесуального керівництва Одеської обласної та Білгород-Дністровської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
За даними ДСНС, в Одесі вночі внаслідок влучання уламків дрона сталася пожежа. Повідомлялося про про 3 загиблих та 27 постраждалих. Серед постраждалих через ворожу нічну атаку на Одесу є три дитини й вагітна жінка.
Російські окупанти вночі атакували також Білгород-Дністровський район Одещини. Там, за початковими даними ОВА, постраждали 10 людей.
Загалом в Одеській області та місті знищено 8️ дронів та 2 ракети.