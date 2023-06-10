Нічна атака на Одесу та область: прокуратура повідомила про 31 постраждалого, з них четверо - діти

КИЇВ. 10 червня. УНН. Через ворожу атаку на селище на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі Одещини постраждало 6 людей, серед яких 2 дітей. В Одесі троє людей загинуло, 25 постраждало, двоє з яких - діти. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.