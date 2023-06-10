Ночная атака на Одессу и область: прокуратура сообщила о 31 пострадавшем, из них четверо - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Из-за вражеской атаки на поселок на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе Одесской области пострадали 6 человек, среди которых 2 детей. В Одессе три человека погибли, 25 пострадали, двое из которых - дети. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, в течение ночи 10 июня вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами на Одессу и населенные пункты области.
«Предварительно, в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения, среди которых 2 детей – 5 и 17 лет, они госпитализированы в больницу», - отмечается в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что существенные разрушения там получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, припаркованные рядом с домами.
«Из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали 6 человек, среди которых также 2 детей – 5 и 12 лет. Полностью разрушены 7 частных домов и 15 повреждены», - говорится в сообщении.
При осмотре мест происшествий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается.
«При процессуальном руководстве Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратур начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Дополнение
По данным ГСЧС, в Одессе ночью в результате попадания обломков дрона произошел пожар. Сообщалось о о 3 погибших и 27 пострадавших. Среди пострадавших из-за вражеской ночной атаки на Одессу есть три ребенка и беременная женщина.
Российские оккупанты ночью атаковали также Белгород-Днестровский район Одесской области. Там, по первоначальным данным ОВА, пострадали 10 человек.
Всего в Одесской области и городе уничтожено 8️ дронов и 2 ракеты.