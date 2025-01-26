Нічна атака дронів у Сумах: що відомо про пошкодження інфраструктури

У Сумах через терористичну атаку було пошкоджено інфраструктуру міста. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

У ніч на 26 січня місто Суми зазнало атаки ворожих безпілотників. Внаслідок двох вибухів було пошкоджено будівлю освітнього закладу, багатоповерховий житловий будинок та кілька адміністративних споруд.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працюють аварійні та спеціалізовані служби, які ліквідовують наслідки удару.

Мешканців закликають бути обачними та дотримуватися правил безпеки в умовах постійної загрози.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Сумах прогриміли вибухи.

Вечірня атака на Суми: що відомо про наслідки авіаудару по місту