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Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры

Киев  •  УНН

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В Сумах в результате ночной атаки вражеских беспилотников произошло два взрыва. Повреждены образовательное учреждение, жилой дом и административные здания, пострадавших нет.

В Сумах из-за террористической атаки была повреждена инфраструктура города. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В ночь на 26 января город Сумы подвергся атаке вражеских беспилотников. В результате двух взрывов было повреждено здание образовательного учреждения, многоэтажный жилой дом и несколько административных зданий. 

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийные и специализированные службы, которые ликвидируют последствия удара. 

Жителей призывают быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности в условиях постоянной угрозы.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Сумах прогремели взрывы.

Вечерняя атака на Сумы: что известно о последствиях авиаудара по городу14.01.25, 00:36 • 54934 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
sumyСумы

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