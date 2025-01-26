Ночная атака дронов в Сумах: что известно о повреждении инфраструктуры
Киев • УНН
В Сумах в результате ночной атаки вражеских беспилотников произошло два взрыва. Повреждены образовательное учреждение, жилой дом и административные здания, пострадавших нет.
В Сумах из-за террористической атаки была повреждена инфраструктура города. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В ночь на 26 января город Сумы подвергся атаке вражеских беспилотников. В результате двух взрывов было повреждено здание образовательного учреждения, многоэтажный жилой дом и несколько административных зданий.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийные и специализированные службы, которые ликвидируют последствия удара.
Жителей призывают быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности в условиях постоянной угрозы.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Сумах прогремели взрывы.
Вечерняя атака на Сумы: что известно о последствиях авиаудара по городу14.01.25, 00:36 • 54934 просмотра