Нефьодов запевнив, що кожне оформлення на митниці пришвидшилось на 20 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Держмитної служби України Максим Нефьодов запевнив, що кожне оформлення на митниці пришвидшилось на 20 хвилин. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Результати роботи команди митниці за 3 місяці. Мінус 20 хвилин з кожного оформлення - це десятки тисяч зекономлених людиногодин. Розумію, що це усереднена статистика, когось оформлюють за 10 хв, а когось 2 дні, але прогрес очевидний", - написав Нефьодов.
Нагадаємо, що у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", на кордоні із Польщею, починаючи з 8 грудня утворюються черги із сотень вантажних автомобілів.
В той же день, 8 грудня, почала свою роботу нова митниця, відповідно в Україні кількість регіональних митниць скоротилася з 26 до 16.
Пізніше голова Держмитниці пояснив, чому у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому.
Станом на сьогоднішній ранок, перед пунктом пропуску "Ягодин" утворилася черга із 700 вантажних автомобілів.
Пізніше черга скоротилася до 400 вантажівок.