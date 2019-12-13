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Нефёдов заверил, что каждое оформление на таможне ускорилось на 20 минут

Нефёдов заверил, что каждое оформление на таможне ускорилось на 20 минут

Киев  •  УНН

 • 14364 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефёдов заверил, что каждое оформление на таможне ускорилось на 20 минут. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Результаты работы команды таможни за 3 месяца. Минус 20 минут с каждого оформления - это десятки тысяч сэкономленных человекочасов. Понимаю, что это усредненная статистика, кого оформляют за 10 мин, а кого-то 2 дня, но прогресс очевиден", - написал Нефёдов.

Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на границе с Польшей, начиная с 8 декабря образуются пробки из сотен грузовых автомобилей.

В тот же день, 8 декабря, начала свою работу новая таможня, соответственно в Украине количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.

Позже глава Гостаможни объяснил, почему в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей образовались пробки и как не допустить такого в дальнейшем.

По состоянию на сегодняшнее утро, перед пунктом пропуска "Ягодин" образовалась очередь из 700 грузовых автомобилей.

Позже очередь сократилась до 400 грузовиков.

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