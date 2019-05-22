Нефьодов назвав винесені на позачергове засідання ВР зміни до публічних закупівель

КИЇВ. 22 травня. УНН. Поправками в закон "Про публічні закупівлі", які винесені на розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради, ймовірно, збираються вивести позачергові вибори з-під закону і тендерів. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у Facebook, передає УНН.