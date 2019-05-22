Нефьодов назвав винесені на позачергове засідання ВР зміни до публічних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Поправками в закон "Про публічні закупівлі", які винесені на розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради, ймовірно, збираються вивести позачергові вибори з-під закону і тендерів. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у Facebook, передає УНН.
"Шановні депутати, сьогодні вам планують запропонувати якісь правки в закон Про публічні закупівлі. По чуткам, збираються вивести позачергові вибори з-під закону і тендерів. Це нормальний крок, аби не ризикувати із термінами, хоча альтернативно можно просто змінити пункт 21 наказу Міністерство економічного розвитку про предмет закупівлі", - повідомив Нефьодов.
При цьому він закликав народних депутітві прослідкувати, аби "у законотворчому ажіотажі у законопроекті не з'явились якісь додаткові платні послуги, погодження всього з боку спецслужб чи сервіс по видачі довідок по допуску до торгів".
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій 21 травня видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР 22 травня 2019 року о 12:00.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".
У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.