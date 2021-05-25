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The Guardian

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Небо на замку: Белавіа призупиняє польоти в Україну до 31 серпня

Київ • УНН

 • 22737 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" призупиняє польоти в Україну: рейси в Київ, Львів, Одесу і Харків скасували до 31 серпня, передає УНН із посиланням на повідомлення авіакомпанії.

Небо на замку: Белавіа призупиняє польоти в Україну до 31 серпня

Цитата

"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів «Белавіа» авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 31 серпня 2021 року. 25 травня також скасовуються нічні рейси B2 847 до Києва (час вильоту 22.40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23.40)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У "Белавіа" додали, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка (1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків). Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.

Раніше

Україна призупиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. 

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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