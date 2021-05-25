Небо на замке: Белавиа приостанавливает полеты в Украину до 31 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Белорусская авиакомпания "Белавиа" приостанавливает полеты в Украину: рейсы в Киев, Одессу и Харьков отменили до 31 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение авиакомпании.
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“В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов „Белавиа“ авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)”, - говорится в сообщении.
Детали
В “Белавиа” добавили, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов). Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.
Ранее
Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.