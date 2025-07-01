Не показав у деклараціях Mercedes та низку активів: ексдепутат Харківської облради отримав підозру

Колишньому депутату Харківської обласної ради VIII скликання повідомили про підозру за внесення недостовірних відомостей до декларацій. Про це пише УНН з посиланням на САП.

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"Прокурором САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2021-2023 роки колишньому депутату Харківської обласної ради VIII скликання", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що в деклараціях ексдепутат не відобразив відомостей про автомобіль Mercedes-Benz GLS 450, інформації про наявність корпоративних прав у нього (від 2 до 7 компаній у різні роки) та його дружини (1 компанія щороку), а також про отримані доходи, грошові активи, фінансові зобов’язання і видатки.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (Декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який змінює умови для відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення.