Не показал в декларациях Mercedes и ряд активов: экс-депутат Харьковского облсовета получил подозрение

Бывшему депутату Харьковского областного совета VIII созыва сообщили о подозрении за внесение недостоверных сведений в декларации. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

Детали

"Прокурором САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации за 2021-2023 годы бывшему депутату Харьковского областного совета VIII созыва", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в декларациях экс-депутат не отразил сведений об автомобиле Mercedes-Benz GLS 450, информации о наличии корпоративных прав у него (от 2 до 7 компаний в разные годы) и его жены (1 компания ежегодно), а также о полученных доходах, денежных активах, финансовых обязательствах и расходах.

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который изменяет условия для ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение.