"Не може вбивати безкарно": Макрон відреагував на російські удари по Дніпру 24 червня

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російські удари по місту Дніпро 24 червня. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

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Як зазначив президент, Україна вже понад три місяці погоджується на запропоноване Дональдом Трампом перемир’я, але росія бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії.

росія не може продовжувати вбивати безкарно. Ми продовжуватимемо наполягати на наших партнерах для досягнення міцного та тривалого миру в Україні – заявив Макрон.

Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив: внаслідок російської атаки в Дніпрі загинули 18 людей, у місті Самар загинули двоє людей. Загалом постраждали майже 300 людей.

Нагадаємо

Через російську атаку на Дніпро 24 червня, де загинули і постраждали люди, у місті оголошено жалобу 25 червня.