"Не может убивать безнаказанно": Макрон отреагировал на российские удары по Днепру 24 июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил российские удары по городу Днепр 24 июня. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Как отметил президент, Украина уже более трех месяцев соглашается на предложенное Дональдом Трампом перемирие, но россия бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия.

россия не может продолжать убивать безнаказанно. Мы будем продолжать настаивать на наших партнерах для достижения прочного и длительного мира в Украине – заявил Макрон.

Тем временем глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил: в результате российской атаки в Днепре погибли 18 человек, в городе Самар погибли два человека. Всего пострадали почти 300 человек.

Напомним

Из-за российской атаки на Днепр 24 июня, где погибли и пострадали люди, в городе объявлен траур 25 июня.