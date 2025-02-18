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05:23 • 6861 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121287 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182002 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146464 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138167 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117018 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107755 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141161 перегляди

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Не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0: Зеленський про можливий сценарій, якщо війна в Україні закінчиться необдумано

Не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0: Зеленський про можливий сценарій, якщо війна в Україні закінчиться необдумано

Київ • УНН

 • 30306 перегляди

Президент України застеріг від необдуманого припинення війни, порівнявши можливі наслідки з ситуацією в Афганістані 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення війни в Україні може призвести до ситуації, яка відбулася в Афганістані у 2021 році, коли США залишили цю країну. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються путіну, адже, на думку Президента, таким чином вони намагаються йому догодити. За його словами, росія хоче просто припинити вогонь, але це не буде перемогою.

Ми не підпишемо нічого просто так, під гучні оплески. Ні, тому що на кону доля нашої держави. Це так не працює і я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0. Можливо, це не зовсім можна порівнювати з Афганістаном, але відсутність поваги до людського життя тоді призвела до трагедії, яка сталася в Афганістані, коли американці поспіхом пішли звідти. Тож ми маємо досвід того, що буває, коли хтось щось закінчує, не продумавши,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
afhanistanАфганістан
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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