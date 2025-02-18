Не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0: Зеленський про можливий сценарій, якщо війна в Україні закінчиться необдумано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення війни в Україні може призвести до ситуації, яка відбулася в Афганістані у 2021 році, коли США залишили цю країну. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, передає УНН.

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Як заявив Зеленський, США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються путіну, адже, на думку Президента, таким чином вони намагаються йому догодити. За його словами, росія хоче просто припинити вогонь, але це не буде перемогою.

Ми не підпишемо нічого просто так, під гучні оплески. Ні, тому що на кону доля нашої держави. Це так не працює і я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0. Можливо, це не зовсім можна порівнювати з Афганістаном, але відсутність поваги до людського життя тоді призвела до трагедії, яка сталася в Афганістані, коли американці поспіхом пішли звідти. Тож ми маємо досвід того, що буває, коли хтось щось закінчує, не продумавши, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США.