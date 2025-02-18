Не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0: Зеленский о возможном сценарии, если война в Украине закончится необдуманно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны в Украине может привести к ситуации, которая произошла в Афганистане в 2021 году, когда США покинули эту страну. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину, ведь, по мнению Президента, таким образом они пытаются ему угодить. По его словам, россия хочет просто прекратить огонь, но это не будет победой.

Мы не подпишем ничего просто так, под громкие аплодисменты. Нет, потому что на кону судьба нашего государства. Это так не работает и я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0. Возможно, это не совсем можно сравнивать с Афганистаном, но отсутствие уважения к человеческой жизни тогда привело к трагедии, которая произошла в Афганистане, когда американцы поспешно ушли оттуда. Поэтому мы имеем опыт того, что бывает, когда кто-то что-то заканчивает, не продумав, - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.