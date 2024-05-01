"Не дають ворогу втілити задуми": Сирський показав яскраві кадри роботи українських воїнів по ворожій техніці та озброєнню
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився кадрами, на яких українські військові знищують російську військову техніку та озброєння, не даючи ворогу реалізувати свої плани.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився яскравими кадрами бойової роботи по ворожій техніці та озброєнню, пише УНН.
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"Яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми", - підписав Сирський відео у Telegram.
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