"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению

По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

30 апреля Куцурубская громада в Украине попала под вражеский артиллерийский обстрел, в результате которого были повреждены сельскохозяйственная техника, хозяйственная постройка и ограждение частного домовладения в селе Дмитровка, а акватория Очаковской громады также была обстреляна, но обошлось без жертв и пострадавших.