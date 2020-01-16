НБУ зробить все, щоб зробити ПриватБанк цікавим інвесторам - Рожкова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Нацбанк зробить все щоб довести “ПриватБанк” до того стану, коли він буде цікавий інвесторам і держава зможе в вийти з капіталу цього банку. Про це під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
“Я вірю в мудрість і чесність наших суддів. Якщо серйозно, ми не дарма тут всі сидимо”, — сказала вона, відповідаючи на запитання про те, чи не буде “зламана” затверджена Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року, якщо суди приймуть рішення про денаціоналізацію “ПриватБанку”.
“У мене є абсолютна впевненість... По-перше, я дійсно вірю в справедливість. По-друге, я вірю, що ми командно зможемо втримати ситуацію під контролем в будь-якому випадку. Хоча я вірю в справедливе і мудре рішення. І це ніяким чином не завадить нам реалізувати наші плани і нашу стратегію. Більше того, в подальшому ми зробимо все щоб підготувати, в тому числі ПриватБанк, довести його до того стану, фінансового, економічного, коли він буде цікавий інвесторам і держава зможе в решті решт вийти з капіталу цього банку. Тому ні, все спокійно, ситуація під контролем”, — зазначила Рожкова.
Як повідомляв УНН, раніше Рожкова заявила, що ситуація з держбанками різна, зокрема “Укргазбанк” готовий до приватизації, Ощадбанк та “Укрексімбанк” зробили велику роботу, а ПриватБанк — найприбутковіший.