В НБУ розповіли про успіхи та проблеми державних банків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Ситуація з держбанками різна, зокрема "Укргазбанк" готовий до приватизації, Ощадбанк та "Укрексімбанк" зробили велику роботу, а ПриватБанк – найприбутковіший. Про це цитуючи заступника голови НБУ Катерини Рожкової повідомили у пресслужбі Нацбанку, передає УНН.
"Ситуація з держбанками різна. "Укргазбанк" – операційно ефективний, з працюючою бізнес-моделлю. Він більше інших готовий до приватизації", - сказала Катерина Рожкова.
Вона додала, що сьогодні є домовленість з IFC (Міжнародна фінансова корпорація) про входження в капітал.
"Ощадбанк та "Укрексімбанк" зробили величезну роботу зі своїми кредитними портфелями, однак рівень "поганих кредитів" залишається високим", - зазначила Катерина Рожкова.
Вона повідомила, що наглядові ради та менеджмент банків повинні провести перегляд їх бізнес-стратегій для підвищення ефективності.
"ПриватБанк – найприбутковіший та має ефективну роздрібну бізнес-модель. Сподіваюсь, судові процеси не вплинуть на його стабільну роботу", - додала Катерина Рожкова.
Нагадаємо, державний банк запустить кредитну програму на придбання електромобілів.