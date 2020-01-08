В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 12723 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115695 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121463 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119853 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 139629 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109314 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110230 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109614 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132078 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130801 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков

В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков

Киев  •  УНН

 • 12599 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Ситуация с госбанками разная, в частности "Укргазбанк" готов к приватизации, Ощадбанк и "Укрэксимбанк" сделали большую работу, а ПриватБанк - самый прибыльный. Об этом цитируя заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает УНН.

"Ситуация с госбанками разная. "Укргазбанк" - операционно эффективный, с работающей бизнес-моделью. Он больше других готов к приватизации", - сказала Екатерина Рожкова.

Она добавила, что сегодня есть договоренность с IFC (Международная финансовая корпорация) о вхождении в капитал.

"Ощадбанк и "Укрэксимбанк" сделали огромную работу со своими кредитными портфелями, однако уровень "плохих кредитов" остается высоким", - отметила Екатерина Рожкова.

Она сообщила, что наблюдательные советы и менеджмент банков должны провести пересмотр их бизнес-стратегий для повышения эффективности.

"ПриватБанк - самый прибыльный и эффективный, с розничной бизнес-моделью. Надеюсь, судебные процессы не повлияют на его стабильную работу", - добавила Екатерина Рожкова.

Напомним, государственный банк запустит кредитную программу на приобретение электромобилей.

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