В НБУ рассказали об успехах и проблемах государственных банков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Ситуация с госбанками разная, в частности "Укргазбанк" готов к приватизации, Ощадбанк и "Укрэксимбанк" сделали большую работу, а ПриватБанк - самый прибыльный. Об этом цитируя заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает УНН.
"Ситуация с госбанками разная. "Укргазбанк" - операционно эффективный, с работающей бизнес-моделью. Он больше других готов к приватизации", - сказала Екатерина Рожкова.
Она добавила, что сегодня есть договоренность с IFC (Международная финансовая корпорация) о вхождении в капитал.
"Ощадбанк и "Укрэксимбанк" сделали огромную работу со своими кредитными портфелями, однако уровень "плохих кредитов" остается высоким", - отметила Екатерина Рожкова.
Она сообщила, что наблюдательные советы и менеджмент банков должны провести пересмотр их бизнес-стратегий для повышения эффективности.
"ПриватБанк - самый прибыльный и эффективный, с розничной бизнес-моделью. Надеюсь, судебные процессы не повлияют на его стабильную работу", - добавила Екатерина Рожкова.
Напомним, государственный банк запустит кредитную программу на приобретение электромобилей.